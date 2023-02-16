Правительство России увеличило размеры грантов для агропромышленности

Российские предприниматели, которые реализуют проекты в области молочного или мясного скотоводства, смогут получить более объемные гранты. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС в своем материале.
Глава Кабмина РФ заверил, что российский бизнес нуждается в дополнительной поддержке на фоне ужесточения внешних ограничений. Он сказал, что из-за этого было принято решение повысить объем ряда грантов.
Одним из них стал «Агростартап» — теперь предприниматели в его рамках могут получить до 7 млн рублей. Выплата до 5 млн рублей смогут получить аграрии, выращивающие овощи.