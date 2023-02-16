Американский журналист представил новые доказательства причастности США к подрыву «СП»

Американские водолазы со специальным оборудованием принимали участие в учениях НАТО Baltops 2022. Об этом говорится в анонимном письме, которое получил журналист из США Джон Дуган.
По информации РИА Новости, автор обращения лично принимал участие в западных учениях. Он рассказал, что 15 июня вертолет доставил группу американцев, которые выглядели весьма странно.
«Моей первой мыслью было, что они выглядели как группа террористов», — сказано в письме.
Информатор отметил, что у прибывших американских специалистов были ребризеры MK-29 для глубоководного погружения. Плюс ко всему они привезли с собой небольшие ящики и профессиональное оборудование, которое не используется простыми военными.
Журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование, в котором указал на причастность Норвегии и водолазов из США к подрыву «Северных потоков».