Молдавский парламент утвердил состав нового правительства республики

Теперь главой Правительства Молдавии будет Дорин Речан. Его кандидатуру на этот пост выдвинула президент республики Майя Санду. До Речана пост премьер-министра занимала Наталья Гаврилица. Как утверждают в прессе, она неожиданно подала в отставку. Однако на фоне внутренних социально-экономических проблем жители республики неоднократно выступали против правительства Гаврилицы.