Молдавский парламент утвердил состав нового правительства республики

Депутаты в Молдавии проголосовали за утверждение нового правительства во главе с премьером Дорином Речаном. Об этом рассказал председатель парламента Игорь Гросу.
Молдавский парламент одобрил состав нового правительства. В поддержку кабмина проголосовали 62 депутата, уточнил Гросу.
Теперь главой Правительства Молдавии будет Дорин Речан. Его кандидатуру на этот пост выдвинула президент республики Майя Санду. До Речана пост премьер-министра занимала Наталья Гаврилица. Как утверждают в прессе, она неожиданно подала в отставку. Однако на фоне внутренних социально-экономических проблем жители республики неоднократно выступали против правительства Гаврилицы.