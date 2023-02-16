Власти Эстонии сообщили о планах производства боеприпасов для ВСУ

Эстония собирается производить артиллерийские снаряды и другие боеприпасы для нужд украинской армии. Об этом сообщил канцлер министерства обороны прибалтийской республики Кусти Сальм.
Чиновник отметил в эфире телеканала ERR, что ВСУ расходуют боеприпасы в очень большом количестве, и НАТО необходимо резко увеличит масштабы военной помощи киевскому режиму.
«Производство снарядов в Эстонии не будет запущено в ближайшие месяцы, но оно может начаться в течение следующего года», — подчеркнул Кусти Сальм.
Он заявил, что эстонские власти пока сосредоточены на создании юридических основ подобного военного производства и поиске потенциальных инвесторов.