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Власти Эстонии сообщили о планах производства боеприпасов для ВСУ

Армия
Власти Эстонии сообщили о планах производства боеприпасов для ВСУ

Эстония собирается производить артиллерийские снаряды и другие боеприпасы для нужд украинской армии. Об этом сообщил канцлер министерства обороны прибалтийской республики Кусти Сальм.

Чиновник отметил в эфире телеканала ERR, что ВСУ расходуют боеприпасы в очень большом количестве, и НАТО необходимо резко увеличит масштабы военной помощи киевскому режиму.

«Производство снарядов в Эстонии не будет запущено в ближайшие месяцы, но оно может начаться в течение следующего года», — подчеркнул Кусти Сальм.

Он заявил, что эстонские власти пока сосредоточены на создании юридических основ подобного военного производства и поиске потенциальных инвесторов.
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