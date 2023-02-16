Банк России поднял официальные курсы доллара, евро и юаня на 17 февраля

Официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу, 17 февраля, повысились к рублю, свидетельствуют данные, опубликованные на портале Банка России.
Регулятор поднял стоимость американской валюты до 74,76 рубля, что на 56 копеек больше показателя на четверг. Официальный курс евро прибавил 41 копейку к предыдущему значению и установился на уровне 79,98 рубля. Юань подорожал на три копейки, в результате чего официальный курс китайкой валюты составил 10,88 рубля.
При определении официальных курсов основных валют Банк России использует данные торгов на Мосбирже, которые проходят в течение рабочей недели. В среду в ходе торговой сессии биржевая цена евро превысила уровень в 80 рублей впервые с апреля 2022 года.