Банк России поднял официальные курсы доллара, евро и юаня на 17 февраля

Регулятор поднял стоимость американской валюты до 74,76 рубля, что на 56 копеек больше показателя на четверг. Официальный курс евро прибавил 41 копейку к предыдущему значению и установился на уровне 79,98 рубля. Юань подорожал на три копейки, в результате чего официальный курс китайкой валюты составил 10,88 рубля.