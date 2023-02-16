Губернатор Тульской области Дюмин встретился с добровольцами, помогающими участникам СВО

В Туле состоялось торжественное мероприятие с участием активистов, оказывающих помощь бойцам, находящимся в зоне СВО и членов семей участников военной операции. Добровольцев и волонтеров приветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
В числе прочего он отметил, что бойцам, находящимся на передовой, важно чувствовать тепло, заботу и поддержку тех, кто остался дома, тех, ради кого они воюют, передает сетевое издание «Тульские известия».
Глава региона выразил благодарность всем социальным партнерам, малому и среднему бизнесу, членам правительства, всем неравнодушным гражданам. Он рассказал, что для нужд участников СВО сделано закупок почти на полтора миллиарда рублей, и это в основном внебюджетные средства. По общему количеству мер поддержки участников СВО Тульская область — первая в стране. Губернатор подчеркнул, что активные жители - это опора региона и всей России.