Губернатор Тульской области Дюмин встретился с добровольцами, помогающими участникам СВО

Глава региона выразил благодарность всем социальным партнерам, малому и среднему бизнесу, членам правительства, всем неравнодушным гражданам. Он рассказал, что для нужд участников СВО сделано закупок почти на полтора миллиарда рублей, и это в основном внебюджетные средства. По общему количеству мер поддержки участников СВО Тульская область — первая в стране. Губернатор подчеркнул, что активные жители - это опора региона и всей России.