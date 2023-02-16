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Секретарь СНБО Украины Данилов назвал тех, кто разрушил Советский Союз

Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов назвал тех, кто разрушил Советский Союз

Именно украинцы причастны к разрушению Советского Союза. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

В эфире местного радио политик напомнил, что в первой советской стачке, которая состоялась в 1989 году, участвовали 94 украинских шахтера. Именно эти события запустили распад СССР.

«Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз», — подчеркнул Данилов.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины испугался массированного удара со стороны России 23-24 февраля.
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