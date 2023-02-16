Секретарь СНБО Украины Данилов назвал тех, кто разрушил Советский Союз

Именно украинцы причастны к разрушению Советского Союза. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
В эфире местного радио политик напомнил, что в первой советской стачке, которая состоялась в 1989 году, участвовали 94 украинских шахтера. Именно эти события запустили распад СССР.
«Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз», — подчеркнул Данилов.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины испугался массированного удара со стороны России 23-24 февраля.