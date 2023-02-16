На воре шапка горит: депутаты ГД оценили призыв окончательно изгнать РФ из ОБСЕ

Такое письмо они направили властям Австрии. Среди подписавших обращение не было делегатов из США. Однако ранее посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер позволил себе довольно резкий выпад в адрес российской делегации. Он заявил, что российские делегаты «не являются людьми, которые заслуживают возможности путешествовать в западные страны», но добавил, что «австрийское правительство само решает, выдавать им визы или нет».