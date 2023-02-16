На воре шапка горит: депутаты ГД оценили призыв окончательно изгнать РФ из ОБСЕ

23–24 февраля в Вене состоится заседание ОБСЕ. Австрийские власти, несмотря на давление «коллективного Запада», готовы дать российской делегации визы. Представители Франции, Канады, Великобритании, Польши, Грузии, Исландии, Украины и других стран заявили, что «российские парламентарии являются неотъемлемой частью системы власти» и причастны к происходящему на Украине, поэтому «им не место в институции, призванной содействовать искреннему диалогу».
Такое письмо они направили властям Австрии. Среди подписавших обращение не было делегатов из США. Однако ранее посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер позволил себе довольно резкий выпад в адрес российской делегации. Он заявил, что российские делегаты «не являются людьми, которые заслуживают возможности путешествовать в западные страны», но добавил, что «австрийское правительство само решает, выдавать им визы или нет».
Спецкорреспондент ФАН попросил народных избранников прокомментировать заявления европейских дипломатов.
«ОБСЕ было создано для обсуждения вопросов безопасности в Европе и мире. И на сегодняшний день коллективный Запад пытается закрыть для нас эту трибуну, так как не хочет, чтобы народ Европы услышал правду о событиях на Украине, об истинных разжигателях конфликта в лице Британии и США. Кроме того, вероятно они боятся правды о диверсии на северных потоках от официальных источников в виде нашей делегации. Позиция и реакция представителя США на такую возможность - красноречивый пример русской пословицы «на воре шапка горит», — рассказал нашему изданию депутат Государственной думы Геннадий Семигин.
«Каждый посол имеет право на свою точку зрения, но австрийскому правительству они не указ. Я думаю, что дадут визы. И если будет желание, то делегация туда поедет, несмотря на то, что думают какие-то дипломаты. Ясно, что они будут ставить препятствия для участия России во всех международных площадках. В отношении стран Запада и их дипломатов слово этика не подходит», — сообщил первый зампред комитет ГД по международным делам Вячеслав Никонов.
Относительно поездки российских делегатов в ОБСЕ высказался депутат Госдумы, экс-заместителем председателя ПАСЕ Петр Толстой.
«Вы знаете, мы пока визы не получили. Поэтому определенно ответить я вам не могу. Как только у нас будет подтверждение от австрийских властей по поводу въездных документом, мы, безусловно, поедем. Зачем? Чтобы донести позицию Российской Федерации в ту атмосферу «маккартизма», которая сейчас царит на Западе в отношении нашей страны. И чтобы еще раз подтвердить, что победа будет за нами. И на фронте, и на всех международных площадках. В этом смысле у нас позиция очень проста. А дальше посмотрим, как будут развиваться события», — рассказал парламентарий.
Толстой отметил, что превращать площадку в «базар» и реагировать на каждый выпад не стоит.
«Знаете, мы едем туда не для того, чтобы отвечать на критику. Мы исходим из того, что ОБСЕ была создана как универсальная площадка для диалога между государствами Европы. Если кому-то не хочется вести диалог с самой большой европейской страной — Россией, то значит такого диалога не будет. Но поскольку континент один, я вас уверяю, что после нашей победы к нам будут в очереди стоять, чтобы такую площадку возродить. Если сейчас им удастся ее демонтировать», — подытожил он.
Напомним, что в начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что представители ОБСЕ оказывали поддержку украинским военнослужащим в планировании операции и передавали данные с беспилотников.