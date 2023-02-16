Гребенщиков нарушил обещание не давать концерты из-за событий на Украине

Фронтмен «Аквариума» Борис Гребенщиков не сдержал обещание не выступать из-за событий на Украине. Музыкант начинает мини-тур по Европе, сообщил источник ФАН.
Гребенщиков даст концерт в испанском городе Эстепона 17 февраля. За день до мероприятия в продаже еще много билетов.
В рамках тура солист «Аквариума» будет выступать в маленьких клубах. Цена билетов на концерты стартует с 49 евро (3,9 тысячи рублей).
Музыкант говорил, что не будет отмечать 50-летие «Аквариума» из-за событий на Украине. Нарушивший клятву Гребенщиков сделал заявление в свое оправдание.
«В связи с трагическими событиями в Украине именно в год своего 50-летия группа «Аквариум» на время прекратила свою концертную деятельность. Но чтобы не оставлять себя и зрителей совсем без музыки, на этот неопределенный период на сцену будет выходить временный акустический состав «БГ+»», — пояснил сбежавший из России артист.
По сути, фронтмен вернулся к тому, с чего начинал — к квартирникам. Остается вопрос, как с низкой посещаемостью концертов музыкант собрал 12 миллионов евро на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).