Политолог Брутер: США являются единственным поставщиком «безопасности» в глобальном масштабе

Соединенные Штаты обеспечивают собственную гегемонию тем, что являются единственным в мире поставщиком «безопасности» в глобальных масштабах. Таким мнением с редакцией ФАН поделился политолог Владимир Брутер.
Кризис на Украине может привести к вовлечению Вашингтона в бесконтрольные боевые действия. Об этом рассказала офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.
Политолог Владимир Брутер указал на секрет мировой гегемонии Вашингтона. Заявления Белого дома подтверждаются практическими действиями.
«США являются единственным поставщиком "безопасности" в глобальном масштабе, предлагая некую комплексную крышу для региональных, национальных и каких угодно элит. Соединенные Штаты — это страна, которая может в той или иной степени обеспечить собственные утверждения», — отметил эксперт.
Брутер напомнил, что во время холодной войны существовала биполярная система. С распадом СССР Вашингтон расширил сферу собственного влияния.
«После коллапса Советского Союза и социалистической системы США остались монополистами (в области поставок безопасности. — Прим. ФАН), поэтому говорить о независимости всех остальных стран приходится ровно настолько, насколько они сами готовы выступать за свою независимость. Европа показала, что она за свой суверенитет бороться не может», — констатировал политолог.
Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в разделе рынка вооружений на десятки лет вперед. По его мнению, это практически позволит Вашингтону не поставлять боевое оружие на Украину.