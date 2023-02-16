Политолог Брутер: США являются единственным поставщиком «безопасности» в глобальном масштабе

Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в разделе рынка вооружений на десятки лет вперед. По его мнению, это практически позволит Вашингтону не поставлять боевое оружие на Украину.