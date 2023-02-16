Российский депутат Щепалов предложил коллеге Грибкову сразиться в цирке

Депутат Костромской областной думы Евгений Щепалов предложил своему коллеге Дмитрию Грибкову сразиться на арене городского цирка.
Соответствующее видеообращение появилось в соцсетях. Щепалов заявил, что если Грибков не примет его вызов, то он будет считать его «изделием для контрацепции», после чего достал презерватив и показал его на камеру.
«Принимайте вызов на мужскую кулачную дуэль, иначе в противном случае я буду вас ассоциировать с данным изделием для контрацепции», — заявил депутат.
Щепалов объяснил, что хочет провести бой согласно всем правилам. Также он собирается преподать Грибкову «настоящий мужской урок». Депутат предложил выручку от продажи билетов передать на нужды участников СВО из региона.