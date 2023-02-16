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Байден и Шольц 3 марта проведут переговоры по Украине в Вашингтоне

Политика
Байден и Шольц 3 марта проведут переговоры по Украине в Вашингтоне

Американский президент Джо Байден 3 марта примет в Вашингтоне немецкого канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщили представители Белого дома.

Согласно полученной информации, в рамках встречи политики намерены обсудить поддержку Украины, а также укрепление трансатлантической безопасности и введение санкций в отношении России.

До этого Шольц пообещал поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Соответствующее заявление канцлер сделал во время переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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