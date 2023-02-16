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Полиция задержала банду аферистов из двух регионов за обман 67 жителей России

Происшествия
Полиция задержала банду аферистов из двух регионов за обман 67 жителей России

Полицейские обезвредили группу телефонных мошенников, которые проживали в Воронежской и Свердловской областях. Банда из 12 аферистов обманула не менее 67 жителей разных регионов России.

В воронежском ГУ МВД рассказали, что фигуранты нашли контакты граждан, у которых была плохая кредитная история. Мошенники звонили им и выдавали себя за неких финансовых брокеров. Подельники предлагали людям купить некую страховку, которая якобы позволяла потом получить положительное решение для оформления кредита в банке.

Граждане соглашались купить пустое обещание. На доверчивых потерпевших мошенники заработали 4,7 миллиона рублей.
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