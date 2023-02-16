Полиция задержала банду аферистов из двух регионов за обман 67 жителей России

В воронежском ГУ МВД рассказали, что фигуранты нашли контакты граждан, у которых была плохая кредитная история. Мошенники звонили им и выдавали себя за неких финансовых брокеров. Подельники предлагали людям купить некую страховку, которая якобы позволяла потом получить положительное решение для оформления кредита в банке.