Полиция задержала банду аферистов из двух регионов за обман 67 жителей России

Полицейские обезвредили группу телефонных мошенников, которые проживали в Воронежской и Свердловской областях. Банда из 12 аферистов обманула не менее 67 жителей разных регионов России.
В воронежском ГУ МВД рассказали, что фигуранты нашли контакты граждан, у которых была плохая кредитная история. Мошенники звонили им и выдавали себя за неких финансовых брокеров. Подельники предлагали людям купить некую страховку, которая якобы позволяла потом получить положительное решение для оформления кредита в банке.
Граждане соглашались купить пустое обещание. На доверчивых потерпевших мошенники заработали 4,7 миллиона рублей.