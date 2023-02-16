Путин: С курдами проще, чем с американцами

Во время разговора Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, она заявила, что во время ее визита в Сирию ей удалось вывезти 69 детей из зоны военных действий. В ответ на это Путин сказал, что возможно вывести гораздо больше детей, но для этого придется работать напрямую с властями Сирии.