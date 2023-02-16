Путин: С курдами проще, чем с американцами

Владимир Путин сравнил курдов, проживающих на территории Сирии, и американцев, заявив, что с первыми договориться проще.
Во время разговора Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, она заявила, что во время ее визита в Сирию ей удалось вывезти 69 детей из зоны военных действий. В ответ на это Путин сказал, что возможно вывести гораздо больше детей, но для этого придется работать напрямую с властями Сирии.
«Мы подумаем, как это сделать и как вам помочь», - закончил он свою речь.
Также Львова-Белова заявила, что несмотря на ее благие цели приезда, американцы заставили курдов организовать митинг против визита дипломата, чтобы не допустить возвращения детей на Родину.
Начиная с октября 2022 года Львова-Белова помогла выбраться из Сирии и Ирака более сотни детей. На данный момент они проживают в семьях своих родственников, как правило, без возможности вернуться к родителям.