Покинувшая Россию Акиньшина могла отправиться в США с Козловским

Звезда фильма «Сестры» Оксана Акиньшина покинула Россию. Она могла улететь в США вместе с актером и режиссером Данилой Козловским.
Актриса опубликовала в соцсетях несколько фото, сделанных в Нью-Йорке. На снимках она позирует на фоне узнаваемых зданий. Судя по пейзажу, кадры сняли в Центральном парке.
Поклонники пришли к выводу, что Акиньшина отправилась в США не одна. По мнению подписчиков, актриса улетела за океан в компании Козловского.
«Данила в Америку свозил?»;
«С Даней в Нью-Йорке. Идеальный День святого Валентина», — пишут комментаторы.
Звезда кино никак не отреагировала на комментарии. Что касается режиссера, то последний пост в соцсетях он публиковал почти год назад.
Напомним, Акиньшину и Козловского заподозрили в романе в 2020 году. Актеры открыто не заявляли об отношениях, но неоднократно появлялись вместе на светских мероприятиях. Звезд замечали вместе и в неформальной обстановке, например, на отдыхе в Турции.