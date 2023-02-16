Покинувшая Россию Акиньшина могла отправиться в США с Козловским

Напомним, Акиньшину и Козловского заподозрили в романе в 2020 году. Актеры открыто не заявляли об отношениях, но неоднократно появлялись вместе на светских мероприятиях. Звезд замечали вместе и в неформальной обстановке, например, на отдыхе в Турции.