Военнослужащий из Софринской бригады написал песню «До рассвета» про СВО

Боец Софринской бригады сочинил песню под названием «До рассвета». Военнослужащий посвятил композицию событиям, происходящим в зоне спецоперации (СВО).
Автором песни выступил боец с позывным Сына. Он написал музыку и стихи к композиции про СВО. Военнослужащий исполнял свое произведение для сослуживцев.
В композиции боец поет о «братишках», с которыми идет выполнять приказ. Военнослужащий сообщает в тексте, что бежать или бояться беды это «не наш устав».
«Лишь в голове мысль одна — доживем до рассвета», — поется в припеве.
В начале февраля военнослужащие встретились с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Солдаты рассказали о талантливом бойце и попросили его сыграть песню.
Теперь на композицию «До рассвета» сняли клип. Музыкальное видео опубликовал телеканал «360». В клипе можно увидеть играющего на гитаре исполнителя, лицо которого скрыто. Также в видео включили кадры из зоны спецоперации и с военнослужащими, которые встречаются с родными после разлуки.