Военнослужащий из Софринской бригады написал песню «До рассвета» про СВО

Теперь на композицию «До рассвета» сняли клип. Музыкальное видео опубликовал телеканал «360». В клипе можно увидеть играющего на гитаре исполнителя, лицо которого скрыто. Также в видео включили кадры из зоны спецоперации и с военнослужащими, которые встречаются с родными после разлуки.