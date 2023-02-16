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Военнослужащий из Софринской бригады написал песню «До рассвета» про СВО

Общество
Военнослужащий из Софринской бригады написал песню «До рассвета» про СВО

Боец Софринской бригады сочинил песню под названием «До рассвета». Военнослужащий посвятил композицию событиям, происходящим в зоне спецоперации (СВО).

Автором песни выступил боец с позывным Сына. Он написал музыку и стихи к композиции про СВО. Военнослужащий исполнял свое произведение для сослуживцев.

В композиции боец поет о «братишках», с которыми идет выполнять приказ. Военнослужащий сообщает в тексте, что бежать или бояться беды это «не наш устав».

«Лишь в голове мысль одна — доживем до рассвета», — поется в припеве.

В начале февраля военнослужащие встретились с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Солдаты рассказали о талантливом бойце и попросили его сыграть песню.

Теперь на композицию «До рассвета» сняли клип. Музыкальное видео опубликовал телеканал «360». В клипе можно увидеть играющего на гитаре исполнителя, лицо которого скрыто. Также в видео включили кадры из зоны спецоперации и с военнослужащими, которые встречаются с родными после разлуки.
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