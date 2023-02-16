В Монголии начнут принимать карты «Мир»

Власти Монголии заявили о завершении подготовки к началу приема российских банковских карт.
Начальник департамента по координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Монголии Туксгрлин Мунх-Од сообщил о скором запуске приема российских банковских карт платежной системы «Мир». Монголия находится на завершающем этапе подготовительной работы со своими банками.
Чиновник заявил, что финансовая система подготовлена к таким операциям на 80%. Он отметил, что за всю историю сотрудничества монгольских и российских компаний страны впервые работают в столь сложных условиях.
Политик пока не может точно указать банки, которые первыми начнут принимать карты российской платежной системы, однако работа в этом направлении идет планомерно.
Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines вернула возможность оплаты перелетов с помощью карт с российской платежной системой «Мир». В случае отказов в бронировании билетов и комнат в отелях средства на карту возвращаются моментально.