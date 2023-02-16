В Англии обнаружили рекордный по размеру след динозавра

Археолог Мари Вудс решила посетить пляж близ Файли на побережье Йоркшира, чтобы собрать моллюсков на обед, но по случайному стечению обстоятельств наткнулась на «настоящего юрского гиганта», размер которого достигал практически одного метра.
По данным исследования в журнале «Proceedings of the Yorkshire Geological Society (PYGS)», этот след оставил плотоядный теропод, похожий на мегалозавра, времен юрского периода около 175-164 миллиона лет назад. По типу отпечатка исследователи определили высоту бедра динозавра — от 2,5 до 3 метров, возможную длину тела — от 8 до 9 метров.
Отпечаток из трех пальцев был выявлен в апреле 2021 года и был передан палеонтологу Манчестерского университета для командного извлечения и последующего анализа отпечатка. После консервации отпечатка, он будет выставлен в музее и галереи Скарборо на всеобщее обозрение.