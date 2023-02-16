В Англии обнаружили рекордный по размеру след динозавра

Отпечаток из трех пальцев был выявлен в апреле 2021 года и был передан палеонтологу Манчестерского университета для командного извлечения и последующего анализа отпечатка. После консервации отпечатка, он будет выставлен в музее и галереи Скарборо на всеобщее обозрение.