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Ростех представит снайперскую винтовку Чукавина на оружейной выставке IDEX-2023

Армия
Ростех представит снайперскую винтовку Чукавина на оружейной выставке IDEX-2023

Российская корпорация Ростех впервые покажет на Ближнем Востоке снайперскую винтовку Чукавина в рамках выставки IDEX-2023, которая состовится в Абу-Даби.

Об этом сообщили официальные представители Ростеха. Они отметили, что посетители выставки в столице ОАЭ также смогут ознакомиться с управляемой высокоточной ракетой «Изделие 305», компактным и мощным реактивным огнеметом МРО-А и электронным комплексом «Планшет-А».

Открытие выставки вооружения IDEX-2023 в Абу-Даби запланировано на 20 февраля, мероприятие продлится пять дней.
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