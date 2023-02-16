Ростех представит снайперскую винтовку Чукавина на оружейной выставке IDEX-2023

Об этом сообщили официальные представители Ростеха. Они отметили, что посетители выставки в столице ОАЭ также смогут ознакомиться с управляемой высокоточной ракетой «Изделие 305», компактным и мощным реактивным огнеметом МРО-А и электронным комплексом «Планшет-А».