Известный певец Александра Новиков возмутился слухам об отмене всех своих выступлений

Российский певец Александр Новиков отреагировал на слухи об отмене всех сольных концертов в 2023 году. В своем Telegram-канале артист опроверг информацию, назвав ее враньем.
Исполнитель заявил, что отказался от участия всего в двух мероприятиях — телевизионном шоу «Три аккорда» и юбилейном концерте в Москве. Последний должен был состояться 31 октября текущего года в Крокус Сити Холле.
По словам певца, сейчас ему «не до веселухи» и участия в развлекательных мероприятиях. Тем не менее он подтвердил проведение запланированных выступлений в других городах России.
В конце января в социальных сетях распространились слухи о смерти Александра Новикова. После этого исполнитель заявил, что пресса впервые дошла «до такого уровня идиоитизма» в его отношении.