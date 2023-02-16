Министр спорта Польши заявил о готовности шантажировать МОК в случае допуска России к ОИ

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил о готовности шантажировать МОК в случае допуска россиян к участию в парижской Олимпиаде.
Камиль Бортничук 16 февраля выступил с новым заявлением, в котором заверил, что Польша готова шантажировать руководство МОК, если сборную России допустят к участию в 33-й летней Олимпиаде.
«Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента», — подчеркнул он.
Следующие Олимпийские игры пройдут летом 2024 года в Париже. Ранее в МОК допустили, что российские и белорусские спортсмены могут выступить на ОИ-2024 в нейтральном статусе.