Суд отправил в колонию на девять лет бывшего главу Кирова Владимира Быкова

Суд вынес приговор бывшему главе Кирова, экс-парламентарию Владимиру Быкову. Он признан виновным в афере и получении взятки.
Преступник будет отбывать девятилетний срок заключения. Он обвязан выплатить штраф в размере 17 миллионов рублей, сообщила прокуратура Кировской области.
Следователи доказали, что фигурант получил через посредника почти 8 миллионов рублей. Чиновник участвовал в организации поставок на предприятие топлива низкого качества.
Отметим, что изначально суд оправдал фигуранта по статье о мошенничестве, но прокуратура добилась пересмотра дела.