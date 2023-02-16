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Суд отправил в колонию на девять лет бывшего главу Кирова Владимира Быкова

Происшествия
Суд отправил в колонию на девять лет бывшего главу Кирова Владимира Быкова

Суд вынес приговор бывшему главе Кирова, экс-парламентарию Владимиру Быкову. Он признан виновным в афере и получении взятки.

Преступник будет отбывать девятилетний срок заключения. Он обвязан выплатить штраф в размере 17 миллионов рублей, сообщила прокуратура Кировской области.

Следователи доказали, что фигурант получил через посредника почти 8 миллионов рублей. Чиновник участвовал в организации поставок на предприятие топлива низкого качества.

Отметим, что изначально суд оправдал фигуранта по статье о мошенничестве, но прокуратура добилась пересмотра дела.
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