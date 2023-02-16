Забытый «Минск»: в НАТО признали, что готовили конфликт с 2014 года

Генсек НАТО признал, что война против России велась с 2014 года
Февраль 2023 года стал месяцем «срыва покровов». 9 февраля вышло интервью Владимира Зеленского, в котором он заявил, что вступив на пост в 2019 году не собирался выполнять Минские соглашения. Чуть позже, 13 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил перед встречей министров обороны стран Альянса, что они фактически «воюют совместно с Киевом с 2014 года». Эти заявления продолжают череду признаний европейских лидеров, которые после начала СВО решились заявить, что с 2014 года занимались саботажем Минских договоренностей.
Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, что стоит за признаниями Зеленского о целенаправленном срыве Минских соглашений и словами генсека НАТО о военной поддержке Киева с 2014 года.
Внезапная правда
События на Украине начались не в 2022 году. НАТО готовилось к вооруженному конфликту 8 лет. Альянс заранее размещал в Восточной Европе сотни единиц техники и увеличивал воинские контингенты. А также обучал и оснащал Украину. Об этом прямо заявил Йенс Столтенберг.
«Еще я скажу, что война началась не в феврале прошлого года. Война началась в 2014 году. И с 2014 года союзники по НАТО оказывали поддержку Украине обучением, снаряжением, так чтобы украинские Вооруженные силы были намного сильнее в 2022 году, чем они были в 2020 и 2014 годах», — заявил 13 февраля в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
Внезапные откровения верховного дипломата военного союза стран Запада продолжили и уточнили заявления Владимира Зеленского. В опубликованном 9 феврале интервью Spiegel он заявил, что с 2019 года не собирался выполнять Минские соглашения. Более того, Зеленский предупредил об этом всех лидеров «Нормандского формата». Это произошло после того, как он съездил на линию соприкосновения в Донбассе и пообщался бойцами и командирами ВСУ, которые продолжали удары по территории ДНР. Если ранее главный «слуга народа» утверждал, что собирается «выполнить Минские соглашения так, чтобы это было выгодно для Украины», то теперь его осенило — соглашения в нынешнем виде не могут быть выполнены.
Циники еще в 2019 году сомневались в намерениях Зеленского. Все его инициативы по «примирению с Донбассом» фактически провалились перед встречей с лидерами Франции, России и Германии в «Нормандском формате». Его представителя избивали. Попытки просто озвучить необходимость договариваться с ЛДНР пресекались самими властями еще до выборов очередного президента Украины. А в октябре-ноябре 2019 года ультраправые из батальона «Азов»✱ (запрещенная в России организация) устраивали шумные демонстрации в центре Киева перед зданием правительства с требованиями не допустить каких-либо соглашений с «сепарами».
Шаги к эскалации
Политика нового правительства Украины очень начинала походить на политику Петра Порошенко. Тот незадолго до своего проигрыша на выборах окончательно изменил конституцию Украины, продавив включение пункта о безусловном вступлении в НАТО. Так же именно при нем началось систематическое переобучение офицерского и сержантского состава ВСУ на полигонах и в академиях стран блока НАТО.
Согласно специальной справке парламента Великобритании, последняя в рамках операции ORBITAL между 2015 и весной 2022 года подготовила 22 тысячи украинских военнослужащих. В 2021 году всплыли неудобные факты об обучении в Военной академии в Вест-Поинте (США) неонацистов из организации «Центурия». Как вы понимаете, они также были украинскими гражданами.
С учетом этого неадекватным выглядит и оптимизм европейских наблюдателей, и истерики украинских, одинаково высоко, хоть и по-разному, оценивших попытки разведения войск в 2020 году и обмен пленными. Как утверждал советник Зеленского, все это было максимумом, что собирался сделать новый глава Украины. Ни о каком политическом урегулировании на Донбассе речи не шло, главным было опять контролировать границу с Россией, а также вписать Москву в дипломатические документы, как главного виновного при «возможном» срыве Минских соглашений.
Независимо все это подтверждалось новой «Стратегией национальной безопасности», принятой в марте 2021 года, в которой Украина прямо готовилась к войне с России. А также учрежденной в 2021 году совместно с США «Крымской платформе», которая свидетельствовала о том, что Киев не собирается выполнять подписанные соглашения — для него речь идет вначале о заморозке внутренних конфликтов, а потом, возможно, о силовом их решении.
Заявления Столтенберга и Зеленского продолжают и усиливают прошлогодние откровения бывших канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда. Первая в интервью Die Zeit заявила, что подписание Минских соглашений служило только одному — оттянуть время и как следует подготовить армию Украины к военному противостоянию с Россией. Чуть ли не слово в слово эти рассуждения повторил Олланд в интервью украинскому Kiev Independent.
Крестовый поход в никуда
Лицемерие европейских лидеров, безусловно, произвело плохое впечатление на Москву. Но вряд ли стоило ему удивляться, вспоминая, что в феврале 2014 году представители Европы примирились с государственным переворотом, свергнувшим президента Украины Виктора Януковича.
Тогда лидеры ЕС согласились с образованием первого ультраправого правительства Украины, в состав которого входили пять министров от неонацистской партии «Свобода». Их откровения, так же как и слова Столтенберга, говорят о том, что ради цели сдерживания России, можно было пойти на что угодно.
Однако такие заявления расходятся с тем, что европейские лидеры говорили еще пять-семь лет назад. Будущий президент США Джозеф Байден специально в 2015 году приезжал на Украину и выступал перед Верховной Радой, объясняя депутатам, что у них нет иного выбора — только выполнять Минские соглашения. С ним был согласен и бывший президент Петр Порошенко, который тогда заявлял, что «страна заплатила слишком дорогую цену» и «альтернативы для Минска нет».
Однако начиная с 2016 года, Киев шаг за шагом отказывается от выполнения каких-либо положений Минских договоренностей. В декабре 2019 года эта ситуация проговаривается откровенно во время встреч лидеров в рамках «Нормандского формата». А уже в 2020 году начинается настоящая развязка — Украина, поддерживаемая США, последовательно ведет дело к окончательному срыву «Минска».
А ведь они, на минуточку, представляют собой международные соглашения, поскольку были зафиксированы в соответствующей резолюции 2022 (2015 год) Совета Безопасности ООН. В мире ведь должен соблюдаться рекламируемый Вашингтоном «порядок, основанный на правилах», не так ли?
Реальным драйвером такого поведения, как показывают разнообразные документы, служит одна цель — сдерживание России. Но за этим стоят не только положения доктрин национальной безопасности тех же США, но и нечто большее.
В декабре 2021 года бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол совместно с бывшим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком поделился своими мыслями о сдерживании России в статье Washington Post. И все по сути свелось к одному — проамериканские «демократии» свергаются по всему миру, «авторитаризм» наступает, терпеть такое нельзя.
«Вместо того, чтобы стремиться к нереалистической цели хороших отношений с Россией, администрации Байдена следует сосредоточиться на более выполнимой цели — стабильной и предсказуемой «связке» с Украиной», — предлагает бывший посол.
Все это повторяет сценарий вмешательства США в дела России в 1990-х годах. Майкл Макфол в те времена был одним из политологов, который вместе с сонмом американских ученых, журналистов и политиков пытался сделать из России «США номер два». Несмотря на неординарные усилия, включая вмешательство в президентские выборы 1996 года, страдания десятков миллионов людей и сверхсмертность, унесшую жизни более шести миллионов российских граждан, администрации Клинтона не удалось создать на западе Евразии лояльное и полностью зависимое государство.
В кризисе 1998 году международные, в первую очередь американские, спекулятивные инвесторы потеряли около 100 миллиардов долларов. При этом вплоть до начала 2000 года, в Вашингтоне были уверены, что все у них в России получается, а экономическая катастрофа 1998-1999 годов — это случайность.
Статья Макфола — это признание провала американской политики в России, проводимой с начала 1990-х годов. И в ней же бывший посол предлагает схему антироссийских санкций, которые начали последовательно реализовываться с конца февраля 2022 года.
Но за признанием провала одного «крестового похода за демократию», который шел в России, фактически идет признание необходимости второго такого похода — на Украине. Сколько лет понадобится американкой верхушке, чтобы и там признать свой провал — неизвестно. Но заявления европейских лидеров, Зеленского и главы НАТО, говорят о том, что процесс «демократического транзита» в Киеве в самом разгаре.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация