Внезапные откровения верховного дипломата военного союза стран Запада продолжили и уточнили заявления Владимира Зеленского. В опубликованном 9 феврале интервью Spiegel он заявил, что с 2019 года не собирался выполнять Минские соглашения. Более того, Зеленский предупредил об этом всех лидеров «Нормандского формата». Это произошло после того, как он съездил на линию соприкосновения в Донбассе и пообщался бойцами и командирами ВСУ, которые продолжали удары по территории ДНР. Если ранее главный «слуга народа» утверждал, что собирается «выполнить Минские соглашения так, чтобы это было выгодно для Украины», то теперь его осенило — соглашения в нынешнем виде не могут быть выполнены.