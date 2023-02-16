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Глава МВД РФ снял с должности высокопоставленных офицеров из-за скандала с писателем Васильевым

Общество
Глава МВД РФ снял с должности высокопоставленных офицеров из-за скандала с писателем Васильевым

Двое сотрудников Управления по вопросам миграции отстранены от службы из-за формального подхода к рассмотрению заявок граждан, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Министр принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве полковника полиции Игоря Дудника. Также от службы отстранена начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Татьяна Дмитриева.

Причиной стал инцидент с русскоязычным латвийским писателем Сергеем Васильевым, который занимался гуманитарной поддержкой населения в Донбассе. Ему пришлось покинуть республику и просить убежища в Москве из-за преследования. Однако его заявление рассмотрели поверхностно и отказали.
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