Глава МВД РФ снял с должности высокопоставленных офицеров из-за скандала с писателем Васильевым

Причиной стал инцидент с русскоязычным латвийским писателем Сергеем Васильевым, который занимался гуманитарной поддержкой населения в Донбассе. Ему пришлось покинуть республику и просить убежища в Москве из-за преследования. Однако его заявление рассмотрели поверхностно и отказали.