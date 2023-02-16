Два самолета из России доставили гуманитарную помощь в сирийскую Латакию

Серия мощных землетрясений, начавшихся 6 февраля, затронула северную часть Сирии и порядка 10 провинций Турции. На данный момент общее число жертв уже превысило 38 тысяч. Тем не менее разборка завалов в обеих пострадавших от катаклизма странах продолжается, так что в дальнейшем можно ждать уточнения сведений о погибших и раненых.