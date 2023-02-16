Два самолета из России доставили гуманитарную помощь в сирийскую Латакию

Вместе с россиянами поддержать пострадавших от землетрясений жителей государства решили ОАЭ.
Латакия, 16 февраля. Три самолета с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясений людей приземлились в международном аэропорту Латакии Сирийской Арабской Республики (САР), сообщает SANA.
Два воздушных судна прибыли из Российской Федерации с территории Чеченской Республики. Третий самолет к сирийцам отправили Объединенные Арабские Эмираты.
В общей сложности вес гуманитарного груза составил 98 тонн. Туда пошли детское питание, сухое молоко, одеяла, палатки, одежда, осветительные приборы и другие предметы первой необходимости.
Серия мощных землетрясений, начавшихся 6 февраля, затронула северную часть Сирии и порядка 10 провинций Турции. На данный момент общее число жертв уже превысило 38 тысяч. Тем не менее разборка завалов в обеих пострадавших от катаклизма странах продолжается, так что в дальнейшем можно ждать уточнения сведений о погибших и раненых.