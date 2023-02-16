БЕЗФИЛЬТРОВ с Иваном Кондаковым. Как кандидат технических наук стал сатириком?

Новый сезон проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ красноречиво доказывает: патриотов в России много. Ведущий Антон Беккужев встречается с известными личностями, которые всецело поддерживают нашу страну и специальную военную операцию. Героем нового выпуска стал Telegram-блогер и сатирик Иван Кондаков.
Недавно он вернулся из гуманитарной поездки на Донбасс. Вместе с волонтерами Иван старается помогать, по собственным словам, чем может. Привозит и разгружает «гуманитарку» или поддерживает творчеством — играет на гитаре и поет для поднятия боевого духа. А иногда патриот исполняет и юмористические песни собственного авторства.
Иван Кондаков сочиняет сатирические стихи. Герой выпуска признается, что одной из его любимых тем уже давно стало высмеивание либеральной оппозиции. Иван искренне недоумевает, как можно доверять этой «цитадели кринжа».
О новой песне под названием «Кувалда» и методах информационной войны, а также о том, почему Москва лучше всех европейских столиц, Иван Кондаков в подробностях расскажет в новом выпуске программы #БЕЗФИЛЬТРОВ.