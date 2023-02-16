БЕЗФИЛЬТРОВ с Иваном Кондаковым. Как кандидат технических наук стал сатириком?

Недавно он вернулся из гуманитарной поездки на Донбасс. Вместе с волонтерами Иван старается помогать, по собственным словам, чем может. Привозит и разгружает «гуманитарку» или поддерживает творчеством — играет на гитаре и поет для поднятия боевого духа. А иногда патриот исполняет и юмористические песни собственного авторства.