Ударный авангард: Перенджиев о роли Норвегии в борьбе РФ и США за арктические ресурсы

Противоборство двух мощнейших держав — России и США в отношении арктических ресурсов продолжает нарастать. В подтверждение этой мысли в своей авторской колонке для ФАН доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев приводит ряд фактов. Здесь и Соединенные Штаты, привыкшие вести борьбу за влияние в разных уголках мира «чужими руками», здесь и желание Финляндии и Швеции вступить в состав НАТО, а также Норвегия, которая может стать главным инструментом Запада в схватке Москвы и Вашингтона за арктические ресурсы.
«Северо-арктический блок» под патронажем НАТО. Колонка Александра Перенджиева
Еще как минимум четыре года назад российские военные эксперты уже говорили о том, что Норвегия будет пытаться наращивать влияние, все больше проявлять себя в западном мире и вообще в НАТО, именно по части своей значимости в борьбе за арктические ресурсы. То, что Норвегию готовят США или страна сама готовится вступить в противоборство с Россией за главенство в регионе и за контроль над Северным морским путем — теперь вполне очевидный факт.
Во-первых, мы знаем, что еще до начала специальной военной операции РФ на Украине в Норвегии стали проходить северные военные учения НАТО. Кстати, в этих учениях уже участвовали нейтральные Швеция и Финляндия. Во-вторых, те же Финляндия и Швеция собираются войти в состав НАТО, а неким побуждающим фактором к действию является именно Норвегия, уже входящая в состав Альянса. По сути, Финляндии и Швеции идут в НАТО для того, чтобы в рамках Альянса образовать, назовем условно, «Северо-арктический блок». Таким образом, три страны Северной Европы станут инструментом США в борьбе за арктические ресурсы. Я уже говорил о второй части «Марлезонского балета» после Украины. Так вот речь как раз об этом.
Хочу отметить, что условия для образования этого «Северо-арктического блока» складываются весьма удобные. Генеральным секретарем НАТО является не кто-нибудь, а норвежец Йен Столтенберг. Достаточно вспомнить, как около двух лет назад он собирался покинуть свой пост, стать неким банковским деятелем. Так вот, мне кажется, данная информация была «уткой», созданной для отвода наших глаз.
Теперь я бы хотел обратить внимание на акты диверсионной и гибридной войн, которые в Норвегии уже активно начали. Так, в расследовании журналиста Сеймура Херша Норвегия фигурирует, как исполнитель подрыва на «Северном потоке». Это уже можно рассматривать, как акт войны, которую начала Норвегия против России. Также не так давно норвежская разведывательная служба заявила, что российские корабли Северного флота впервые за 30 лет вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту. Также разведка отмечает, что центральная часть ядерного потенциала размещается на подводных лодках и надводных кораблях Российской Федерации. Это также можно причислить к подтверждению моих слов о войне Норвегии против России. Я подчеркиваю, именно норвежская разведывательная служба заявляет об этом, не американская, не британская и ни какая-либо другая.
Кроме того, буквально вчера норвежские власти заявили, что не согласны с обвинением Москвы в том, что их специалисты участвовали в подготовке документальной основы независимого заключения о воздействии радиации на жителей Киевской области. С таким заявлением выступил Глава отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) Норвегии Ингар Амундсен. Это вновь указывает на то, что Норвегия пытается себя проявлять в информационных и других антироссийских провокациях, в том числе, и на территории Украины. Это все показывает концепцию того, что Украина не является конечным результатом, а лишь инструментом оттягивания сил России в борьбе за арктические ресурсы. Я полагаю, что именно это является основной целью США.
Таким образом, Норвегия оставляет свой след и на Украине, и во всю начинает себя проявлять в северных широтах. В процессе нарастания конфликтности между Россией и США в ближайшее время мы будем все чаще наблюдать проявление русофобской пропаганды со стороны Норвегии.
Здесь также стоило бы отметить, что Норвегия и раньше не была особо спокойным государством. Можно вспомнить разного рода конфликты, например, вокруг острова Шпицберген по поводу судоходства и рыболовства. Там происходили аресты наших кораблей. Это все проявление той самой агрессии. Создается такое впечатление, словно Норвегия приноравливалась к ведению агрессивной политики.
Все эти факты показывают, что Норвегия выступит в качестве ударного авангарда в борьбе за обладание контролем над Северным морским путем и российскими арктическими ресурсами, как некогда Украина готовилась выполнять эту роль на западном и юго-западном направлениях по отношению к России.
В заключение я хотел бы обратить внимание, что Швеция и Финляндия скорее всего к осени этого года вступят в НАТО. И независимо от того, как будет складываться обстановка на Украине, скорее всего, именно к осени США будут всячески пытаться обострить ситуацию вокруг Арктики. Ну, а главным инструментом в этих планах выступит именно Норвегия.