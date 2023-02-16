Ударный авангард: Перенджиев о роли Норвегии в борьбе РФ и США за арктические ресурсы

Теперь я бы хотел обратить внимание на акты диверсионной и гибридной войн, которые в Норвегии уже активно начали. Так, в расследовании журналиста Сеймура Херша Норвегия фигурирует, как исполнитель подрыва на «Северном потоке». Это уже можно рассматривать, как акт войны, которую начала Норвегия против России. Также не так давно норвежская разведывательная служба заявила, что российские корабли Северного флота впервые за 30 лет вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту. Также разведка отмечает, что центральная часть ядерного потенциала размещается на подводных лодках и надводных кораблях Российской Федерации. Это также можно причислить к подтверждению моих слов о войне Норвегии против России. Я подчеркиваю, именно норвежская разведывательная служба заявляет об этом, не американская, не британская и ни какая-либо другая.