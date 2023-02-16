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Президент Сербии назвал протестующих против отторжения Косово граждан экстремистами

Политика
Президент Сербии назвал протестующих против отторжения Косово граждан экстремистами

Глава Сербии Александр Вучич обвинил собственных граждан, участвующих в протестах против переговоров с Евросоюзом о признании независимости Косово, в экстремистских и антигосударственных действиях.

Таким образом Вучич высказался об акции протеста у стен президентского дворца в Белграде, на которой сербы потребовали от властей выйти из переговоров с ЕС по «нормализации отношений» с самопровозглашенной республикой, пишет ИА «Новороссия».

Отмечается, что среди требований протестующих фигурировал лозунг: «предательство Косово – это предательство России». Также во время протеста сербские активисты скандировали угрозы в адрес любого политика, который потеряет Косово, а после устроили метание яиц по президентскому дворцу.

Полицейские начали проводить аресты участников мероприятия. По словам лидера Республики Сербия, акция была спланирована намеренно, поскольку протестующих поддерживает целый ряд парламентских партий.
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