Министерство транспорта Египта планирует завершить строительство трассы Каир — Кейптаун до конца 2024 года

Каир, 16 февраля. Строительство международной трассы Каир — Кейптаун, соединяющей север и юг Африки, планируется завершить к концу 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Египта.
Дорогу протяженностью более 10 тысяч километров планируется проложить через девять африканских государств. Среди них АРЕ, Судан, Эфиопия, Кения, Танзания, Замбия, Ботсвана, Намибия и Южно-Африканская Республика (ЮАР).
«Трасса Каир — Кейптаун будет иметь протяженность 10 228 км, из которых 1155 км придется только на Египет. Благодаря этой трассе добраться из Северной до Южной Африки можно будет всего за пять дней», — говорится в сообщении.
Стоит заметить, что дорога возьмет начало в городе Александрии на Средиземном море и закончится в столице ЮАР. Реализацию проекта планируется завершить к концу следующего года.
Аналитики указывают на положительную тенденцию данной трассы для транспортного потока в Африке. В частности, это благоприятно скажется на экспорте продукции с севера континента в центральную и южную части региона, а также поспособствует росту экономик девяти государств.
Ранее Египет и Россия договорились построить завод по обслуживанию железнодорожных вагонов в районе Абу-Заабаль. Реализация этого проекта благоприятно скажется на социальном и экономическом партнерстве двух стран.