В Красноярске осудят полицейского за убийство подозреваемого

О возбуждении уголовного дела сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным правоохранительных органов в отделе полиции №4 МУ МВД России "Красноярское" находился местный житель, подозреваемый в краже мобильного телефона. По неизвестной на данный момент, причине подозреваемый совершил прыжок со второго этажа и попытался сбежать. Мужчина был пойман сотрудниками и доставлен обратно в отдел. Далее, по версии следствия, 35-летний сотрудник полиции до смерти забил подозреваемого.
Полицейский был задержан и помещен под домашний арест. Возбуждены уголовные дела по статьям 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия) и 293 УК РФ по факту халатности в отношении неустановленных сотрудников полиции.
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