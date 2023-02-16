В Красноярске осудят полицейского за убийство подозреваемого

По данным правоохранительных органов в отделе полиции №4 МУ МВД России "Красноярское" находился местный житель, подозреваемый в краже мобильного телефона. По неизвестной на данный момент, причине подозреваемый совершил прыжок со второго этажа и попытался сбежать. Мужчина был пойман сотрудниками и доставлен обратно в отдел. Далее, по версии следствия, 35-летний сотрудник полиции до смерти забил подозреваемого.