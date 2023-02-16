Боевики убили 50 человек в центральной части Эфиопии

Аддис-Абеба, 16 февраля. Члены государственной комиссии по правам человека Эфиопии заявили, что радикалы из группировки «Освободительная армия Оромо» (OLA) убили 50 беженцев в центральном районе республики.
Чиновники сообщили, что большая часть жертв являлась внутренне перемещенными лицами в городе Ано, который находится в 380 километрах от столицы страны. Представители бандформирования не дали комментариев по поводу происшествия.
Важно отметить, что инцидент не связан с конфликтом властей Эфиопии и силами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Стороны заключили договор о прекращении огня в ноябре 2022 года и соблюдают его.
Ранее правоохранительные органы республики возобновили работу в северном регионе страны. Сотрудники силовых ведомств уже приступили к охране правительственных учреждений и возобновили штатное патрулирование районов.
Позднее представители НФОТ сдали тяжелое вооружение в рамках соглашения о прекращении огня. Наблюдатели Африканского союза (АС) отметили, что это огромный шаг для выполнения всех пунктов договора.