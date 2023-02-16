«Питера Рида убили свои»: Пригожин предположил, кто мог нейтрализовать американского добровольца в Бахмуте

Обвинения ЧВК «Вагнер» в убийстве добровольца из США Питера Рида не имеют под собой никаких подтверждений. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
В четверг, 2 февраля, американец погиб в ходе боевых действий в Бахмуте (Артемовск). По данным бизнесмена, инцидент произошел на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка.
Пригожин дал понять, что бойцы «оркестра» не могли нанести удар по Риду со своих позиций из-за их удаленности и окружающей застройки. При этом предприниматель напомнил, что перед смертью добровольца его записывал на камеру эстонец Эрко Лайдинен.
«С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои. А отчет об этом убийстве подготовил эстонец Лайдинен. Поэтому обвинения против ЧВК "Вагнер" не имеют подтверждений. С таким же успехом вы уже пытались обвинить русских и, возможно, ЧВК "Вагнер", в убийстве Джона Кеннеди», — резюмировал Пригожин, слова которого привела пресс-служба компании «Конкорд».
В январе Пригожин сообщил, что представители подразделений ЧВК «Вагнер» нашли на Бахмутской территории тела с отрезанными головами и кистями рук. Выяснилось, что они принадлежали иностранным наемникам. По словам бизнесмена, противнику не удалось забрать их с поля боя, поэтому он постарался скрыть их личности.