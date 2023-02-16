«Питера Рида убили свои»: Пригожин предположил, кто мог нейтрализовать американского добровольца в Бахмуте

Пригожин дал понять, что бойцы «оркестра» не могли нанести удар по Риду со своих позиций из-за их удаленности и окружающей застройки. При этом предприниматель напомнил, что перед смертью добровольца его записывал на камеру эстонец Эрко Лайдинен.