На Украине локализовали пожар на складе нефтепродуктов

На хранилище нефтепродуктов в Кировоградской области Украины после ракетного удар произошел крупный пожар.
Председатель областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что пожар удалось потушить. Райкович не упомянул о причиненном ущербе.
До этого глава военной администрации Одесской области Сергей Братчук рассказал о пожаре, который пытались локализовать на протяжении нескольких часов. Сообщалось, что был поврежден объект критической инфраструктуры. На данный момент детали не разглашаются, однако руководители администрации обещали привести их позднее.
Утром 16 февраля в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога.