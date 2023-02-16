На Украине локализовали пожар на складе нефтепродуктов

До этого глава военной администрации Одесской области Сергей Братчук рассказал о пожаре, который пытались локализовать на протяжении нескольких часов. Сообщалось, что был поврежден объект критической инфраструктуры. На данный момент детали не разглашаются, однако руководители администрации обещали привести их позднее.