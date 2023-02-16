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На Украине локализовали пожар на складе нефтепродуктов

Украина
На Украине локализовали пожар на складе нефтепродуктов

На хранилище нефтепродуктов в Кировоградской области Украины после ракетного удар произошел крупный пожар.

Председатель областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что пожар удалось потушить. Райкович не упомянул о причиненном ущербе.

До этого глава военной администрации Одесской области Сергей Братчук рассказал о пожаре, который пытались локализовать на протяжении нескольких часов. Сообщалось, что был поврежден объект критической инфраструктуры. На данный момент детали не разглашаются, однако руководители администрации обещали привести их позднее.

Утром 16 февраля в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога.
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