Заплыв школьников в камуфляже с автоматами прошел в Магнитогорске

И.о. начальника штаба движения «Юнармия» в Магнитогорске Евгения Кубрина объяснила цели оригинального патриотического мероприятия.
По словам Кубриной, данная спартакиада по военно-прикладным видам спорта приближена к тренировкам, которые практикуются в вооруженных силах России, поэтому участники получили возможность закалить свой характер, что пригодится в будущем, сообщает «Главный региональный».
Как отметила Кубрина, все 40 воспитанников военно-патриотических клубов в возрасте 12-18 лет, включая двух девушек, которые плавали в бассейне «Ровесник», облаченные в камуфляж с муляжами автоматов, получат поощрительные грамоты, медали и сертификаты об участии в спартакиаде.