Заплыв школьников в камуфляже с автоматами прошел в Магнитогорске

Как отметила Кубрина, все 40 воспитанников военно-патриотических клубов в возрасте 12-18 лет, включая двух девушек, которые плавали в бассейне «Ровесник», облаченные в камуфляж с муляжами автоматов, получат поощрительные грамоты, медали и сертификаты об участии в спартакиаде.