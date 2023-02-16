Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Ярославле мужчина переодевался в женщину и обманывал пенсионеров

Происшествия
В Ярославле мужчина переодевался в женщину и обманывал пенсионеров

Сотрудники полиции раскрыли несколько грабежей и мошенничеств в Ярославле. По подозрению в преступлениях был задержан 35-летний приезжий из республики Марий Эл.

Фирменным трюком злоумышленника было переодевание в женскую одежду. Мишенью становились пенсионеры.

Подозреваемый выдавал себя за социального работника. Он убеждал потерпевших поменять деньги из-за грядущей «денежной реформы», которой на самом деле не ожидается. Взамен настоящих купюр фигурант давал «билеты банка приколов».

На его счету не менее трех преступных эпизодов. Ущерб составляет 2 миллиона рублей. У него была подельница, ее также задержали.
мошенничество пенсионер ярославль
Военкоры ФАН
Лучшие в аду