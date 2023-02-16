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Макгрегор: генсек НАТО признал острый дефицит боеприпасов у ВСУ

Армия
Макгрегор: генсек НАТО признал острый дефицит боеприпасов у ВСУ

Украинская армия испытывает нарастающий дефицит артиллерийских боеприпасов и даже патронов, что косвенно признал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом рассказал отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

Он сообщил в эфире видеохостинга YouTube, что слова Йенса Столтенберга об истощении запасов вооружения стран НАТО из-за боевых действий на Украине являются скверным сигналом для киевского режима.

«У Украины заканчиваются боеприпасы, в этом нет сомнений», — подчеркнул аналитик.

Макгрегор предположил, что ввиду высоких потерь и нехватки патронов ВСУ будут отступать и перегруппировываться, под угрозой окружения и уничтожения силами российской армии.
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