Мусоровозы в Мариуполе подключили к системе мониторинга

Ранее отмечалось, что в прошлом году в рамках реализации инфраструктуры города Мариуполь были переданы 87 единиц спец. ТС, в том числе 29 из них — мусоровозы. В город так же направили около 9 тысяч контейнеров, отмечает заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.