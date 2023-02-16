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Мусоровозы в Мариуполе подключили к системе мониторинга

Общество
Мусоровозы в Мариуполе подключили к системе мониторинга

РЭО рассказало о подключении 19 мусоровозов по отслеживанию ТКО

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что 19 мусоровозов города Мариуполя (ДНР) подключены к системе отслеживания маршрутов. Буцаев отметил, что подключения мусоровозов продолжатся до тех пор, пока все транспортные средства, вывозящие ТКО, будут подключены не только на территории ДНР, но и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее отмечалось, что в прошлом году в рамках реализации инфраструктуры города Мариуполь были переданы 87 единиц спец. ТС, в том числе 29 из них — мусоровозы. В город так же направили около 9 тысяч контейнеров, отмечает заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Реформа обращения с отходами производства и потребления в РФ началась 1 января 2019 года.

На данный момент, благодаря предоставленной технике, вывезено более ста тысяч кубометров ТКО, а также ликвидированы городские навалы отходов.

К общероссийской системе наблюдения подключены более 5 тысяч мусоровозов по всей стране.
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