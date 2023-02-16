Стал известен объем международных резервов России

Центральный банк сообщил о хранении в России на начало февраля 2023 года 589 миллиардов долларов. Тем не менее за прошедшую неделю количество международных резервов сократилось на 12 млрд долларов. Снижение произошло в связи с проводимыми в рамках бюджетного правила операций и отрицательной переоценки. В Банке России считают, что внешнеполитические и внешнеэкономические условия изменились для российской экономики надолго.