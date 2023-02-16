Власти Мали приняли поправки в закон о выборах

Бамако, 16 февраля. Власти Мали внесли изменения в закон о выборах на заседании Совета министров.
Эти правки предусматривают ряд нововведений, которые направлены на обеспечение прозрачности избирательного процесса и снижение общих затрат. Кроме того, они устранят несколько незначительных ошибок изначального документа.
Основным изменением станет предварительное голосование для сотрудников различных силовых структур и Вооруженных сил Мали (FAMa). Данная мера позволит правоохранительным органам полноценно поддерживать безопасность в день выборов и снизит нагрузку на избирательные участки.
Ранее власти республики организовали саммит по проекту новой Конституции. К обсуждению присоединились представители более 30 политических движений и общественных деятелей, которые высказали свои предложения по теме заседания.
Позднее Совет министров Мали принял решение о модернизации крупнейшего сертифицированного фармацевтического завода в государстве. Чиновники разработали план стимулирования сферы здравоохранения и договорились об усовершенствовании оборудования на предприятии.