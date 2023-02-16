В Петербурге СКР начал проверку после гибели блокадницы в ванне с кипятком

По информации ведомства, пенсионерка проживала одна и передвигалась с помощью ходунков. В день трагедии она принимала ванну, однако смеситель прорвало, из-за чего на петербурженку полилась горячая вода. По предварительным данным, гражданка скончалась из-за полученных ожогов.