В Петербурге СКР начал проверку после гибели блокадницы в ванне с кипятком

Правоохранители организовали проверку по факту гибели 94-летней женщины, пережившей блокаду Ленинграда. Ее тело обнаружили в квартире на Штурманской улице. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.
По информации ведомства, пенсионерка проживала одна и передвигалась с помощью ходунков. В день трагедии она принимала ванну, однако смеситель прорвало, из-за чего на петербурженку полилась горячая вода. По предварительным данным, гражданка скончалась из-за полученных ожогов.
Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.