Финский министр Линтиля оказался в центре скандала из-за рассылки мема на премьер-министра

Министр экономического развития Финляндии Мики Линтиля заявил, что его аккаунт не был взломан на фоне рассылки мема, высмеивающего премьер-министра Санну Марин. Об этом заявил сам руководитель ведомства.
Согласно полученной информации, политик оказался в центре скандала, поскольку с его аккаунта в WhatsApp был отправлен мем, иронизирующий над Марин. Департамент парламента, который отвечает за информационную безопасность, проверил профиль Линтиля.
«Моя учетная запись WhatsApp не была взломана согласно отчету департамента парламента по информационной безопасности», – сообщил министр.
Политик добавил, что не причастен к инциденту. При этом не исключено параллельное использование учетной записи. Линтиля также намерен обратиться к компании Meta✱ (признана судом экстремистской организацией), которая владеет WhatsApp, с требованием провести расследование инцидента.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму