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Выставка работ скульптора Владимира Смирнова проходит в музее «Абрамцево»

Общество

Выставка произведений скульптора из Костромы Владимира Смирнова открылась в подмосковном музее-заповеднике «Абрамцево». В этом году Мастеру исполнилось бы 75 лет.

Выставка работ скульптора Владимира Смирнова проходит в музее «Абрамцево»

Великого художника не стало 20 лет назад. Тогда жители Костромы готовились к юбилейной выставке знаменитого земляка, но увидеть ее Владимиру Смирнову не довелось, передает сетевое издание «ТВР24».

В Муниципальной художественной галерее города Кострома хранятся более 100 произведений скульптуры, сотни эскизов, рисунки, дневники, стихи Владимира Смирнова. Был выпущен каталог работ скульптора. 16 его произведений удалось отлить в бронзе. Сейчас все это богатство временно переехало в музей-заповедник «Абрамцево» и посетители могут в полной мере насладиться творчеством знаменитого скульптора.
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