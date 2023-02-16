Выставка работ скульптора Владимира Смирнова проходит в музее «Абрамцево»

В Муниципальной художественной галерее города Кострома хранятся более 100 произведений скульптуры, сотни эскизов, рисунки, дневники, стихи Владимира Смирнова. Был выпущен каталог работ скульптора. 16 его произведений удалось отлить в бронзе. Сейчас все это богатство временно переехало в музей-заповедник «Абрамцево» и посетители могут в полной мере насладиться творчеством знаменитого скульптора.