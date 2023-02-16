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Налоговое управление Кении конфисковало 3750 литров контрафактного алкоголя

Весь мир
Налоговое управление Кении конфисковало 3750 литров контрафактного алкоголя

Найроби, 16 февраля. Сотрудники налогового управления Кении конфисковали крупную партию контрафактного алкоголя на востоке республики.

Представители ведомства сообщили, что правоохранительные органы провели скоординированную операцию и перехватили незаконный груз. В дополнение к этому полицейские арестовали водителя транспортного средства, на котором доставляли спиртные напитки в бары города Чогория.

В общей сложности налоговики изъяли 300 ящиков алкоголя. В каждом из них находилось по 25 бутылок ликера объемом 500 миллилитров. Конфискованный товар направили на склад в Северном регионе Кении для уничтожения.

Сотрудники ведомства отметили, что полиция ведет расследование в поисках производителя незаконной продукции. Полицейские также не снимают ответственность с владельцев баров, которые торгуют нелицензированными спиртными напитками.

Ранее жители ЦАР обвинили компанию Brasserie Motte Cordonnier Afrique (MOCAF), которая принадлежит французской корпорации Castel, в нарушении технологических стандартов при изготовлении алкоголя. Граждане пожаловались на его качество и плохое самочувствие после употребления.
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