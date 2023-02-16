Рязанцу дали 17 лет тюрьмы за двойное убийство и поджог квартиры

Рязанский облсуд 16 февраля вынес решение по уголовному делу о поджоге муниципальной квартиры и убийстве двух граждан. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Как пишет ИА «7 новостей», вечером 3 мая 2020 года фигурант, рассердившись из-за того, что его должны выселить из незаконно занимаемой квартиры, разлил по периметру пола комнаты бензин и поджег его.
После злоумышленник покинул горящую квартиру и уехал на авто, при этом не оповестив жильцов соседних квартир о возгорании, подвергнув тем самым опасности их жизни. В результате двое его соседей погибли по причине острого отравления угарным газом.
Рязанец вину не признал и заявил о своей непричастности к пожару. В итоге суд приговорил его к 17 годам заключения с отбыванием в КСР. С него также взыскали 2,3 млн рублей в счет возмещения морального вреда жильцам и компенсации материального ущерба администрации Рязани, сообщили в пресс-службе ведомства.