Рязанцу дали 17 лет тюрьмы за двойное убийство и поджог квартиры

Рязанец вину не признал и заявил о своей непричастности к пожару. В итоге суд приговорил его к 17 годам заключения с отбыванием в КСР. С него также взыскали 2,3 млн рублей в счет возмещения морального вреда жильцам и компенсации материального ущерба администрации Рязани, сообщили в пресс-службе ведомства.