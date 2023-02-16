Членов преступной банды будут судить в Волгоградской области

Материалы уголовного дела, составившие 25 томов, переданы на рассмотрение в Волгоградский облсуд.
Как пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области, организатором банды является 23-летний житель Московской области. Он привлек к преступной деятельности еще двух подростков 19 и 20 лет. Шайка успела совершить девять разбойных нападений на территории Волгоградской, Московской, Рязанской и Самарской областей, сообщает «АиФ-Волгоград».
Волгоградские полицейские задержали налетчиков после их нападений на офисы микрофинансовых организаций, предотвратив ограбление салона сотовой связи в Тракторозаводском районе. Теперь многотомные материалы уголовного дела предстоит рассмотреть Волгоградскому областному суду.