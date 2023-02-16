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Оториноларинголог Паукова рассказала, чем опасно использование внутриканальных наушников

Общество
Оториноларинголог Паукова рассказала, чем опасно использование внутриканальных наушников

Использование внутриканальных наушников может привести к образованию серной пробки и воспалению ушей. Опасность представляет даже однократное применение, рассказала оториноларинголог медицинского центра ГУТА КЛИНИК Марина Паукова в беседе с «Газетой.Ru».

Как следует из слов кандидата медицинских наук, закупорка слухового канала может произойти в любой момент. Появление серной пробки связано с нарушением в работе эпителия или секретного аппарата.

«Установка инородного тела в слуховой проход, а именно это и происходит, когда мы используем внутриушный (внутриканальный) наушник — является агентом, проталкивающим серу из наружного ушного канала в глубже расположенный отдел», — подчеркнула Паукова.

Именно этот процесс, по ее словам, чреват осложнениями. Человеку требуется помощь врача при попадании серы из подвижной хрящевой части, в которой есть специальные ворсинки для самоочищения, в неподвижную (костную).

Оториноларинголог предупредила, что во время использования внутриканальных наушников в ухе повышается концентрация влаги и активизируется выделение серы. Использование техники при смене давления, включая взлет или посадку самолета, может привести даже к повреждению барабанной перепонки.

В конце Марина Пукова отметила, что использование «больших» наружных наушников не несет в себе рисков для здоровья человека. При этом частота прослушивания музыки через «капельки» завесит сразу от нескольких факторов — индивидуальный процесс серообразования и состояние окружающей среды.

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