Полковник Матвийчук предупредил о формировании резервного корпуса ВСУ из 70 тысяч бойцов

Командование ВСУ сформировало резервный корпус численностью около 70 тысяч военнослужащих для активного участия в боевых действиях. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Личный состав этого корпуса прошел подготовку в ряде стран НАТО под руководством западных инструкторов, предупредил полковник запаса Анатолий Матвийчук в интервью URA.RU.
«Это солдаты и офицеры, которые прошли переподготовку в Британии, Германии, Соединенных Штатах», — рассказал ветеран.
Матвийчук отметил, что резервный корпус ВСУ пока не имеет штатного вооружения, испытывает острый дефицит бронированной техники и даже стрелковых боеприпасов.