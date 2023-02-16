Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полковник Матвийчук предупредил о формировании резервного корпуса ВСУ из 70 тысяч бойцов

Армия
Полковник Матвийчук предупредил о формировании резервного корпуса ВСУ из 70 тысяч бойцов

Командование ВСУ сформировало резервный корпус численностью около 70 тысяч военнослужащих для активного участия в боевых действиях. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Личный состав этого корпуса прошел подготовку в ряде стран НАТО под руководством западных инструкторов, предупредил полковник запаса Анатолий Матвийчук в интервью URA.RU.

«Это солдаты и офицеры, которые прошли переподготовку в Британии, Германии, Соединенных Штатах», — рассказал ветеран.

Матвийчук отметил, что резервный корпус ВСУ пока не имеет штатного вооружения, испытывает острый дефицит бронированной техники и даже стрелковых боеприпасов.
украинская армия анатолий матвийчук резервы всу
Военкоры ФАН
Лучшие в аду