Россия выделила 290 стипендий в отечественных вузах для граждан Мали

Бамако, 16 февраля. Правительство РФ выделило 290 стипендий в отечественных учебных заведениях для бакалавров, магистров и докторов наук Мали.
Кандидаты должны пройти специальную процедуру отбора по нескольким критериям. В их числе уже имеющееся среднее или высшее образование, основы русского языка и медицинское освидетельствование на отсутствие противопоказаний для жизни в климатических условиях России.
Власти РФ выделили места для малийских студентов в рамках многолетнего сотрудничества двух государств. Ранее отечественный министр иностранных дел Сергей Лавров впервые посетил Бамако и встретился со своим коллегой Абдулаем Диопом, с которым обсудил вопросы комплексного партнерства.
В ходе диалога глава МИД республики объявил, что президент страны Ассими Гоита примет участие во втором саммите и экономическом форуме «Россия — Африка». Он пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге.
В дополнение к этому посол РФ в Мали Игорь Громыко встретился с министром обороны государства Черного континента Садио Камара. Стороны обсудили двухстороннее сотрудничество, подчеркнули взаимное уважение суверенитета и отметили, что партнерские отношения проходят в рамках международного права.