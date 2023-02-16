Главе судоверфи в Рыбинске запросили 5,5 года колонии по делу о контрабанде

Правоохранители считают, что фигурант занимался незаконным перемещением военной техники через границы Таможенного союза ЕАЭС. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Белков свою вину не признает. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.