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Главе судоверфи в Рыбинске запросили 5,5 года колонии по делу о контрабанде

Происшествия
Главе судоверфи в Рыбинске запросили 5,5 года колонии по делу о контрабанде

Прокуратура запросила 5,5 года колонии для генерального директора судостроительной верфи «Бэлл» в Рыбинске Олега Белкова. Его обвиняют в контрабанде двух патрульных десантных катеров. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные стороны защиты.

Правоохранители считают, что фигурант занимался незаконным перемещением военной техники через границы Таможенного союза ЕАЭС. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Белков свою вину не признает. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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