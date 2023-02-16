Источники администрации Байдена назвали дату нового заседания по антироссийским санкциям

Заседание касательно новых антироссийских санкций началось еще 15-го февраля, однако послы стран не смогли договориться о конкретике этих запретов. Одной из причин расхождения во мнениях стал российский каучук, который необходим Италии и Германии, поэтому они выступили против санкций, касающихся его. Тогда заседание разделилось на два лагеря, где часть стран была «за» введение санкций, а вторая часть – «против».