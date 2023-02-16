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Источники администрации Байдена назвали дату нового заседания по антироссийским санкциям

Политика
Источники администрации Байдена назвали дату нового заседания по антироссийским санкциям

Администрация президента США Джо Байдена озвучила дату очередной встречи для обсуждения антироссийских санкций и их реализации. На новое заседание Евросоюза отправится советник президента Джейк Салливан.

Источники, близкие к администрации президента, сообщили, что встреча Евросоюза состоится 22 февраля в Брюсселе. Представители Евросоюза продолжат обсуждать десятый пакет санкций против России. Вероятно, именно 22 февраля новый пакет санкций будет закончен и реализован.

Заседание касательно новых антироссийских санкций началось еще 15-го февраля, однако послы стран не смогли договориться о конкретике этих запретов. Одной из причин расхождения во мнениях стал российский каучук, который необходим Италии и Германии, поэтому они выступили против санкций, касающихся его. Тогда заседание разделилось на два лагеря, где часть стран была «за» введение санкций, а вторая часть – «против».
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